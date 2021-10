La reprise n’est pas facile pour les musées de Wallonie picarde. Malgré leur ouverture tout au long de l’année 2021, leur fréquentation reste mauvaise. Certains offices de tourisme ont pourtant fait le plein de visiteurs, avares d’informations sur les activités réalisables dans la région. Ils n’ont toutefois pas privilégié la visite de musée, s’expliquant peut-être par le manque de possibilité d’y aller en groupe. Les activités en extérieur avaient davantage la côte auprès des citoyens.

La situation des musées athois ne s'améliore toujours pas par rapport à l’année précédente. "La situation actuelle est encore assez perturbée pour nos musées", explique Laurent Dubuisson, directeur de l’office de tourisme d’Ath. "Même si les musées sont restés ouverts durant toute l’année 2021, la fréquentation reste en baisse. Cela s’explique notamment par l’absence de groupes scolaires, qui constituent une part importante des visiteurs. Depuis la rentrée de septembre, ces derniers commencent à revenir."

Cette situation se fait donc ressentir dans les taux de fréquentation des musées athois. "Le taux de fréquentation de 2021 devrait être similaire à celui de 2020, à savoir une diminution de 60% par rapport à l’avant covid", confie Laurent Dubuisson. "Cet été, la fréquentation des musées d’Ath a même été légèrement pire qu’en 2020. Plusieurs éléments peuvent expliquer cela."

Le manque d’action en faveur de la relance des musées fait partie de ces éléments expliquant la baisse de fréquentation durant l’été. "En 2020, les musées avaient participé au plan de relance de l’attractivité athoise, et étaient donc accessibles gratuitement", confirme Laurent Dubuisson. "De nombreuses actions promotionnelles avaient également pris place cette année là et au début de celle-ci. Cet été, nous sommes revenus au tarif plein, ce qui semble avoir freiné le public. Nous avons, par ailleurs, organisé en juillet et août les "Echappées estivales", en collaboration avec les acteurs culturels d’Ath, proposant une série d’activités culturelles et touristiques en extérieur. Ces activités ont rencontré un grand succès. Les visiteurs semblent donc avoir préféré les activités extérieures plutôt que les musées. Les visites guidées, organisées par l’office de tourisme, ont d’ailleurs connu un taux de remplissage de plus de 80% cette année."

La maison du tourisme de Mouscron a également constaté une envie de sortir des citoyens. "Durant le Covid, nous avons quasiment doublé la fréquentation de la maison du tourisme", indique Pauline Vanderbeke, responsable de la maison du tourisme de Mouscron. "Les citoyens cherchaient énormément d’activités à faire près de chez eux. Nous avons d’ailleurs doublé la location de nos vélos électriques".

La tendance reste la même en cette période "post covid". "Beaucoup de personnes continuent de franchir les portes de la maison du tourisme qu’ils avaient, pour la plupart, découvert durant le confinement", poursuit Pauline Vanderbeke. "Statistiquement, les chiffres sont donc supérieurs à l’avant covid. La période Covid a permis aux gens de redécouvrir leur région, ils sont d’ailleurs encore à la recherche de choses à faire près de chez eux."

Les musées ont donc été quelque peu délaissés au profit d’autres activités culturelles en Wallonie picarde. L’hiver, qui se profile de plus en plus, inversera peut-être la tendance.