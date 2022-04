Habituellement organisées à l’hôtel de ville de Tournai, les Olympiades d’orthographe auront lieu cette année le samedi 7 mai dans les locaux de la Haute école en Hainaut (rue des Carmes n° 19).

À l’occasion de cette 27e édition, trois catégories participeront au concours : les cadets (élèves de 5e et 6e primaires, à 9 h), les juniors (5e et 6e secondaires, à 11 h) et les adultes (dès 16 ans, à 14 h).

Les noms des candidats cadets sont déjà connus suite à la dictée de sélection mise en place dans toutes les écoles, en décembre 2021. Les écoles secondaires ont également désigné leurs représentants, mais les juniors qui souhaitent s’inscrire individuellement ainsi que les adultes peuvent le faire via l’adresse mail olympiades@tournai.be

Les trois dictées seront bien évidemment différentes d’une catégorie à l’autre. Les auteurs régionaux et belges seront privilégiés dans le choix des dictées. La catégorie adultes accueillera au maximum 150 participants.

Derrière cette belle organisation, de nombreuses chevilles ouvrières s’activent depuis pas mal d’années dont Jeanne-Marie Vanderwinkel, Jean-Claude Bossut ou encore Caroline Jesson.

La cérémonie de remise des prix aura lieu le vendredi 3 juin au salon de la Reine de l’hôtel de Ville de Tournai. Un appel est par ailleurs lancé afin d’étoffer l’équipe de correcteurs/correctrices.