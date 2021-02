Les poids lourds ont été contrôlés à Tournai Tournai-Ath-Mouscron M. Del. À Froyennes, trois camions sur quatre contrôlés étaient en infraction. © Zone de Police du Tournaisis

Durant la journée de ce mardi, la zone de police du Tournaisis, en collaboration avec le centre d'expertise et de connaissance de la police (CENTREX), a participé à une opération nationale de contrôles approfondis des poids lourds.



"Pour cette opération nationale, 166 camions ont été contrôlés", assure-t-on du côté de la zone de police du Tournaisis. 208 infractions ont alors pu être constatées. "156 pour des défauts d'arrimage et 52 autres infractions : temps de conduite et de repos, marchandises dangereuses ADR (Accord européen relatif au transport international de marchandises dangereuses par route NdlR) , conditions techniques, etc."



Un de ces contrôles s'est d'ailleurs tenu à Froyennes. "Sur quatre camions contrôlés, trois étaient en infraction..."