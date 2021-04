© FACEBOOK

Même si la crise sanitaire bat toujours son plein, la journée de ce jeudi 1er avril était l'occasion d'apporter un peu de légèreté ! Certains ont en effet usé d'imagination pour concocter leur plus beau poisson d'avril ! Petit tour d'horizon de ce que l'on a pu observer ce jeudi sur Facebook en Wallonie picarde.Les Vergers de Brunehaut ont dans un premier temps frappé fort en annonçant une nouvelle forme pour la pomme : la pomme carrée ! Des pommes à découvrir en septembre prochain ! Et pour pousser le vice encore un peu plus loin, des pommes en forme de cœur sont attendues pour la Saint-Valentin !Au rayon des politiques, le bourgmestre Daniel Senesael a annoncé que le collège communal d'Estaimpuis avait adopté ce jeudi 1er avril la proposition d'application de l'arrêté ministériel du 30 février 2021 stipulant que la fête nationale soit déplacée au 31 juin et soit renommée la journée du chapeau rigolo pour favoriser la convivialité et l'amusement.Le conseiller communal tournaisien, Grégory Dinoir, a de son côté annoncé un grand changement dans sa vie politique ! Séisme au sein du PS, le responsable du Café de Paris quitte en effet les rouges pour devenir tête de liste du parti DéFi !L'institut de beauté Laura D., situé à Tournai, a quant à lui annoncé qu'une grande nouveauté ferait son apparition dès la réouverture ! Il sera ainsi possible de venir accompagné de son animal de compagnie ! Un soin duo pour le moins original.Vous souhaitez acheter un bien insolite ? L'agence immobilière 069 a ce qu'il vous faut, le Beffroi de la cité des Cinq Clochers est en effet à vendre ! Pas sérieux s'abstenir...Cela ne vous a sans doute pas échappé, Brad Pitt était en visite à Bruxelles ces derniers jours. Son voyage belge ne s'est pas arrêté à la capitale, on l'a en effet retrouvé à Silly ce jeudi !Malheureusement, les nouvelles ne sont pas toutes roses... La SPA de Comines-Warneton a en effet dû s'occuper d'un nouvel animal abandonné ce jeudi... Le refuge a en effet accueilli Charly, un chiat, soit un croisé entre un chien et un chat. Jugez par vous-même...Enfin, le service des Sports de la Ville de Mouscron a annoncé une nouvelle qui fera plaisir aux nostalgiques de l'Excelsior ! En effet, deux statues à l'effigie de Steve Dugardein et de Giovanni Seynhaeve vont être érigées sur la Grand'Place !Alors, étiez-vous tombés dans le panneau ?