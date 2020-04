Par solidarité ou par nécessité, nombreux sont les citoyens de Wallonie picarde à se tourner vers les commerces locaux en cette période de confinement liée à la crise sanitaire du Covid-19.

"Très sollicités, les maraîchers doivent véritablement s’organiser pour pouvoir assurer à la fois leurs plantations et la vente de leurs produits, souligne Anne-Marie Goemaere, chargée de communication de l’intercommunale Ideta. L’arrêt des marchés alimentaires a réduit considérablement les canaux de distribution, obligeant la filière à mettre en place des alternatives qui nécessitent du temps et des moyens humains et financiers."

Cet engouement pour le circuit court est une belle opportunité pour le producteur de diversifier son activité afin de répondre aux nouvelles demandes, et de se professionnaliser en accélérant sa transition vers le numérique, par exemple. "Certains développent des collaborations innovantes, comme ce traiteur italien à Pommerœul (Bernissart) qui propose un corner de légumes bio, avec la collaboration de la Ferme du Bourdon de Wadelincourt (Belœil)."

Pour que ce succès perdure, les acteurs de la filière devront tenir sur la durée, garantir une offre à la hauteur d’une demande qui n’est, à ce stade, pas prévisible et faire en sorte qu’en bout de course, ils bénéficient de marges financières suffisantes.

Face à ces enjeux de taille et ce contexte exceptionnel, Food’Wapi, structure créée par l’intercommunale Ideta et animée par Entreprendre.Wapi, est active sur tout le territoire de la Wallonie picarde pour soutenir l’ensemble du réseau des acteurs du circuit court alimentaire.

"La plateforme a pour objectif d’accompagner les acteurs du circuit court alimentaire dans le développement commercial et la professionnalisation de leur activité, mais aussi de favoriser leur mise en réseau pour une meilleure collaboration."

Dès le début de la crise sanitaire, une prise de contact auprès des membres du réseau a permis de faire le point sur la situation de chacun et de déterminer les besoins les plus urgents.

"Concrètement, l’intervention des équipes de Food’Wapi by Entreprendre.Wapi a permis de mettre en relation plusieurs producteurs et distributeurs et de résoudre des problèmes d’approvisionnement, notamment en farine à Warcoing et en légumes frais à Tournai. Des ateliers collectifs organisés en téléconférence offrent l’opportunité aux participants d’échanger sur les difficultés rencontrées et de trouver ensemble les solutions pour développer leur activité."

Les résultats sont concrets, la solidarité se met en place. Un producteur de Frasnes a, par exemple, mis ses installations de transformation à disposition d’un porteur de projet d’Ath pendant le temps du confinement. Le projet de production de fromage de brebis était à l’arrêt du fait de la non-livraison du matériel de transformation bloqué en France.

Les personnes actives dans le circuit court qui souhaitent participer à ce mouvement collectif peuvent contacter Food’Wapi au 069.234.701 ou par mail via catrycke@entreprendrewapi.be.

Un site intéressant à suivre

Le site www.web.be permet aux commerçants ou entreprises livrant leurs produits d’alimentation à domicile de pouvoir s’y inscrire gratuitement. Le site est une plateforme généralisée pour toutes les communes de Wallonie. Chaque citoyen d’une commune devrait ainsi pouvoir connaître en permanence les possibilités existantes en ces temps de confinement.