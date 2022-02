Selon un sondage de l’Agence fédérale pour la sécurité de la chaîne alimentaire (Afsca), publié dernièrement, un consommateur sur quatre mange davantage de produits locaux et bio depuis la crise du coronavirus. Il est vrai que la crise sanitaire, et notamment le premier confinement ont fait changer nos habitudes en revenant aux commerces de proximité. Au sein de la Wallonie picarde, le son de cloche n'est cependant plus le même ...

"Durant le premier confinement, nous avions deux à trois fois plus de clients dans le magasin", explique la gérante d'Ici de Là à Tournai. "Certes, lors du premier confinement, les citoyens se sont redirigés vers les commerces locaux et faisaient plus attention à leur alimentation. Aujourd'hui, c'est terminé, ils sont repassés à leurs anciennes habitudes. Du jour au lendemain, les clients se sont faits plus rares. De plus, la hausse des prix et notamment celle de l'énergie n'aide pas".

Reprise des mauvaises habitudes

L'épicerie locale Les P’tites Graines, située au coeur d'Estaimpuis, ne se retrouve absolument pas dans le sondage publié par l'Afsca. Ce commerce, ouvert depuis avril 2021, constate une réelle différence au niveau de la fréquentation. "Le premier confinement a clairement favorisé les commerces locaux. Toutefois, vers la moitié de l'année 2021, cela a pas mal chuté", précise la responsable de ce magasin spécialisé dans le circuit-court et le zéro déchet.

"Les habitués reviennent mais ils ne représentent qu'une infime partie de la population. A ce jour, nous espérons que la situation va s'améliorer. Malheureusement, nous restons dans une société où l'argent et le temps sont d'une grande importance. Pour certains, les supermarchés sont plus accessibles car tout y est centralisé". Les grandes surfaces restent donc un gain de temps et d'argent pour la plupart des citoyens de Wallonie picarde. Malgré tout, les commerçants gardent espoir et souhaitent un changement des mentalités dans les années à venir.