Les Quatre Cortèges, qui, soit dit en passant, ont retrouvé leur appellation d’origine. Pas (encore?) leur date. À noter d’emblée également, une nouvelle identité graphique autour du 4 avec beffroi, reine Tournay, fleur de lys… Sympa!

Vendredi: un gâteau, un réveil, une surprise, etc.

Cette année verra aussi la relance du Clovis (un gâteau fait de génoise, amandes, ananas, abricots), et, on veut le croire, l’amorce d’un nouveau rite. Il s’agira de marquer le début des festivités, le vendredi soir, par le réveil (chez Mol, rue des Jésuites) du géant Tréhoux, un géant à l’effigie de celui qui à partir de 1932, imagina les géants tournaisiens… avant d’être géantisé lui-même en 1986.

Ce soir-là, Clovis, le géant cette fois, sortira accompagné de son invité surprise et vers 20 h l’animation de la Grand-Place sera confiée à la Compagnie du Serment de l’Ba, colque.

Samedi, un peu de tout

Vers 17 h, spectacle avec Reine Tournai et les infants de Tournai, accompagnés des différentes formations patoisantes (Cabaret, Filles Celles, Bistréot)

Ensuite (18h15), les Co’pintes d’abord (brassband) entrent en scène, Grand-Place.

De 20h30 à 23h30, la jeunesse rejoindra la place Astrid pour les concerts sous chapiteau de Total Foutrock et Golden Cover Rock (attention, ici, utilisation du pass sanitaire)

Dimanche, les fondamentaux

En matinée, rue de l’Yser, marché aux puces des enfants

A 14 h, taptoe (les musiques militaires)

15 h, départ des quatre cortèges depuis la place Astrid et premier passage sur la Grand-Place. Les quatre : «tradition», «historique», «festif», «folklore»

17h30 rondeau final sur la Grand-Place avant le retour aux entrepôts Mol.

Lundi, la braderie

On ne présente plus la braderie. Notons que dès vendredi les commerçants pourront sortir des étals devant chez eux et commencer à brader.

Des choix à faire…

Le week-end est tellement blindé qu’il faudra faire des choix. Ainsi, le marché aux puces des enfants se déroule pendant la Procession. La Caravane Vanne, promenade cycliste en lien avec les amis de Wazemmes l’accordéon, également, mais la Caravane devrait être de retour en ville avant le rondeau. Sans parler de la foire, bien sûr. Elle se tient boulevard des frères Rimbaut et esplanade de l’Europe jusqu’au 26 septembre