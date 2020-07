Les recyparcs fermés ce mardi 21 juillet Tournai-Ath-Mouscron M. Del. Les collectes de déchets sont également reportées. © BEP

Ce mardi 21 juillet sera synonyme de fête nationale. À l'occasion de ce jour férié, les 22 recyparcs de Wallonie picarde seront fermés. "Après ce jour férié, les recyparcs seront à nouveau accessibles aux heures d'ouverture habituelles", fait savoir l'intercommunale Ipalle. Il est d'ailleurs toujours demandé aux usagers de se présenter au plus tard quinze minutes avant la fermeture.



Retrouvez ci-dessous le calendrier des collectes sélectives des sacs bleus (PMC), des papiers/cartons et des déchets ménagers (sacs-poubelle) suite au jour férié du 21 juillet. Ipalle rappelle encore que votre rue peut être collectée le matin dès 6h.



PMC



Mardi 21 juillet : Fête Nationale.

Mercredi 22 juillet : Flobecq.

Vendredi 24 juillet : Comines 2/3.

Samedi 25 juillet : Ellezelles, Tournai 1/2.



Papiers/Cartons



Mercredi 22 juillet : Enghien 1.

Samedi 25 juillet : Tournai 7.



Déchets ménagers



Mercredi 22 juillet : Bernissart (Harchies, Ville-Pommeroeul, Pommeroeul), Brugelette, Brunehaut, Chièvres, Comines 2 (Ploegsteert, Warneton A, Le Bizet), Estaimpuis (Estaimpuis, Evregnies, Saint-Léger, Leers-Nord), Lessines (Bois-deLessines et Deux-acren), Péruwelz (Brasménil, Waqmes, Braffe et Baugnies).

Jeudi 23 juillet : Comines 3 (Comines B, Warneton B, Bas Warneton).