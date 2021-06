Les résidents du centre de réfugiés de Tournai vont cuisiner pour les plus démunis Tournai-Ath-Mouscron M. Del. Une opération qui se déroulera ce vendredi dans le cadre de la Journée mondiale des Réfugiés. © D.R.

Ce vendredi, c'est la Journée mondiale des Réfugiés. À cette occasion, la Croix-Rouge de Belgique lance une grande campagne de sensibilisation intitulée #t'attends quoi pour faire un pas ? L'idée est ainsi d'inviter les riverains des centres d'accueil et ceux et celles qui y résident à faire un pas vers l'autre.



C'est dans cette idée que ce vendredi, huit résidents du centre de réfugiés de Tournai originaires du Salvador, du Pakistan et d'Erythrée vont cuisiner quatre-vingt menus pour les plus démunis. Cette opération de cuisine se déroulera dans les cuisines de l'asbl Une assiette pour tous, riveraine du centre d'accueil de la cité des Cinq Clochers.



Les résidents demandeurs d'asile se chargeront également du service au restaurant de chèques repas du CPAS, dès 11h, avec au menu pupusas du Salvador et Shami Kebab du Pakistan, Ahmilti et kulwa (Erythrée), aloo mater paloa (Pakistan) et lab-e-shireen en dessert (Pakistan).



"Attente, solitude, éloignement, manque de perspectives. Ces incertitudes, les candidats réfugiés accueillis en Belgique les connaissent bien, détaille Nancy Ferroni, porte-parole de la Croix-Rouge de Belgique. Durant plusieurs mois, voire plusieurs années, ils vivent le quotidien, se forment, sont bénévoles ou travaillent, dans l’attente d’une réponse de la Belgique à leur demande de protection internationale. La crise sanitaire les a plus isolés encore. Aujourd’hui, le déconfinement est à nos portes et l’on entrevoit la possibilité de se retrouver, de recréer du lien, de fêter ensemble."



L’opération symbolique qui se déroulera à Tournai a dès lors pour but de montrer qu’il est possible de tisser des liens et de favoriser le mieux vivre ensemble avec ces personnes qui vivent un quotidien fait d’attente et d’incertitude...