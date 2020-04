Dans de nombreuses maisons de repos à travers le pays, les résidents souffrent de l’isolement provoqué par l’interdiction des visites de leurs proches suite à la crise sanitaire du Covid-19. Alors que les prémisses du futur déconfinement semblent se dessiner, les responsables du pays réfléchissent à encadrer le mieux possible le retour des familles au sein des différents établissements.

Au home Général Le Maire à Hérinnes, dans l’entité de Pecq, on n’a pas attendu que les directives tombent pour prendre les devants. En effet, depuis maintenant une quinzaine de jours, les proches des résidents peuvent en effet venir leur rendre visite, à distance.

"Quand le soleil a fait son apparition dernièrement, je me suis dit qu’il serait agréable pour nos 54 résidents de pouvoir profiter de l’extérieur, nous confie David Delbroeck, directeur de la maison de repos. Seulement, avec le chantier monstre des résidences-services à l’arrière, ce n’était pas évident." Notre interlocuteur a alors permis à ses résidents de profiter du beau temps en leur permettant de sortir devant l’établissement.

"Il n’y avait aucune interdiction allant dans ce sens, mais j’ai tout de même demandé l’autorisation auprès de l’Aviq qui m’a répondu favorablement."

Une zone a ainsi été délimitée avec des barrières Nadar pour permettre aux résidents de sortir. "Nous avons ensuite installé d’autres barrières, trois mètres plus loin, afin de permettre aux proches des résidents de venir les voir tout en gardant une distance raisonnable de sécurité."

Chaque résident de la maison de repos est ainsi équipé d’une visière. "Cette mise en place a été fortement bien accueillie par tout le monde", souligne David Delbroeck.

Comme l’explique ce dernier, cette mesure est possible dans une structure telle que celle qu’il préside. "Nous sommes une maison de retraite à taille humaine, comme une famille. À titre d’exemple, je ne suis pas en costume-cravate et les résidents m’appellent David et pas Monsieur le directeur. Au sein d’une très grosse maison de repos, cela serait plus difficile à mettre en place."

Si ce système a pu être mis en place, c’est également grâce au personnel de la maison de retraite, dont un volontaire qui est venu prêter main-forte. "Ils font un travail remarquable, il est important de le souligner."

En ce qui concerne la mesure permettant à une personne de rendre visite à un proche au sein d’une maison de repos, David Delbroeck n’en était pas non plus un partisan.

"Que se serait-il passé si, imaginons, un frère et une sœur en conflit voulaient tous les deux rendre visite à leur proche ? Cela aurait été à nous de trancher ? Puis, si une personne testée faussement négative venait transmettre le virus au proche, cela aurait encore été une autre histoire…"

Les visites sont ainsi possibles sur rendez-vous, toute la semaine hormis le mercredi.

M. Del.