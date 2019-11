Ce lundi soir, vers 17h30 , un homme circulant sur un scooter au niveau du carrefour de la Bécasse à Quevaucamps a été victime d'un grave accident. Il rentrait chez lui dans le Borinage quand il est entré en collision avec une voiture qui venait de Grandglise et qui a tourné vers Blaton.

Le motard, lui, arrivait de Basècles. Emmené dans un état grave vers l'hôpital d'Hornu, l'homme est décédé des suites de ses blessures.

La victime, Daniel Vincendeau, un père de famille, est un policier estimé par ses collègues qui compte plus de 25 ans de carrière à son actif. Il n’était pas en service au moment de l'accident.

Rappelons que ce carrefour où s'est déroulé ce nouveau drame de la route a une sinistre réputation. De nombreux accidents graves s'y sont déjà produits.

C'est la 27ème personne a perdre la vie sur les routes de Wallonie picarde depuis le début de l'année 2019. Benoit Godart, porte-parole Institut Vias signalait justement une forte hausse du nombre de tués sur les routes du Hainaut au cours des 9 premiers mois de l’année. "C’est la province belge dont les routes sont les plus meurtrières. Le nombre de tués sur les routes de la province de Hainaut a fortement augmenté au cours des 9 premiers mois de l’année par rapport à l’an dernier. Il faut remonter à 2015 pour avoir un nombre plus élevé de tués. Les cyclistes et les motards ont, en particulier, payé un lourd tribut à la route. Par contre, le nombre d’accidents tous usagers confondus a baissé de 4%. Tels sont quelques-uns des résultats du dernier baromètre de la sécurité routière de l’institut Vias".

En Hainaut, le nombre de tués sur place a fortement augmenté au cours des 6 premiers mois de l’année par rapport à la même période de l’an dernier (63 tués au lieu de 52). En 2015 , 71 décès avaient été enregistrés au cours d'accidents. Les catégories d’usagers les plus touchées sont les cyclistes (de 1 à 5 tués !), les motards (de 9 à 13 tués) et les occupants de voiture (de 31 à 34 tués).

" Le Hainaut est la province belge qui compte, en nombre absolu, le plus grand nombre de tués sur les routes, devançant des provinces flamandes parfois beaucoup plus peuplées qu’elle. Assez paradoxalement, le nombre d’accidents est, lui, en baisse: -4%, soit la diminution la plus élevée de Wallonie (de 2832 à 2727 accidents) après Namur. Il atteint un niveau historiquement bas. Cette diminution touche toutes les catégories d’usagers, sauf les cyclistes (de 201 à 237 accidents)."