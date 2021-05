Depuis quelques jours, les Tournaisiens auront sans doute remarqué, dans certaines grandes surfaces de l'entité, que les sacs-poubelle de la Ville avaient viré au blanc avec une écriture noire. Il ne s'agit pas d'une erreur ! Un changement de couleur était nécessaire afin de répondre à une nécessité pour les collecteurs d’ordure de la Ville. "Dans plusieurs villages de l’entité, les agents communaux, au moment du ramassage en temps d’hiver, notamment tôt le matin, ne pouvaient s’emparer des sacs de couleur noire par manque de visibilité, explique-t-on du côté de la Ville. Il a donc été décidé de passer un nouveau marché public pour mettre des sacs de couleur blanche sur le territoire de Tournai et de ses 29 villages."



Une phase de transition est en cours entre les anciens sacs-poubelle noirs et les nouveaux blancs mais, d'ici quelques semaines, il y aura de plus en plus de blancs qui seront commercialisés. Pas de panique cependant puisque les deux couleurs restent valables. Les nouveaux sacs blancs sont aussi présentés dans différents formats : 30 litres, 60 litres, 120 litres.



"En plus des commerces et grandes surfaces, les sacs-poubelles de la Ville de Tournai peuvent être achetés sur le site de l’Hôtel de Ville, au service Patrimoine et Occupation du domaine public. Ce service est ouvert au public du lundi au vendredi, de 9h à 12h, les lundi, mercredi et vendredi, de 13h45 à 15h45. Les sacs sont également disponibles dans les districts de Gaurain, de Kain et de Templeuve."