Les sections bébé et moyen de la crèche communale des Chatons fermées suite à deux cas de Covid-19 Tournai-Ath-Mouscron M. Del. La crèche rouvrira ses portes le 19 octobre prochain. © AVPRESS

La Ville de Tournai vient de signaler que deux cas de Covid-19 venaient d'être confirmés au sein du personnel de la crèche communal des Chatons.



"Ces deux personnes ont eu des contacts rapprochés avec six autres membres du personnel de cette crèche, explique-t-on du côté de l'administration communale. En raison des règles fixées par l'arrêté ministériel, il a donc été décidé d'écarter immédiatement ces six personnes afin qu'elles réalisent un test de dépistage. Cette situation implique l'absence de huit membres du personnel sur quatorze."



Les sections bébé et moyen, installées dans des Portakabin dans la cour de l'école Arthur Haulot, doivent en conséquence être fermées.



"Ces dernières seront à nouveau accessibles le 19 octobre prochain. Les parents concernés par cette fermeture sont prévenus par voie de courrier personnalisé."



De son côté, la section des grands de la crèche communale, située dans un espace de l'école indépendant des Portakabin, demeure ouverte. "Rappelons que les locaux d'origine de la crèche des Chatons, situés à la rue d'Amour, sont actuellement en travaux."