Marc Duvivier (Liste Athoise) s’intéresse au sort (immédiat) de l’ancienne caserne des pompiers, au boulevard du Château. "La libération des locaux du casernement des services incendie donne l’opportunité de regrouper structurellement sur un seul site le pôle de direction et le staff administratif et technique du département des services techniques, conséquence logique du nouvel organigramme des services communaux approuvé par le collège communal le 11 mars dernier et du nouveau cadre du personnel approuvé par le conseil communal le 25 mars" indique Bruno Boël, directeur général.

"Aujourd’hui, ces services support sont disséminés en extérieur (hall des locomotives) ou en intérieur, sans lien structurant, sur des plateaux différents du centre administratif communal (CAC). Ce regroupement anticipe volontairement - avant un second déménagement dans deux à trois ans vers le nouveau pôle technique - un nouveau mode de management intégré et transversal augmentant l’efficience des lignes décisionnelles en lien direct avec le directeur général."

Ces services intégreront leur nouvel environnement ces jeudi 2 et vendredi 3 juin. "Le vaste hall accueillera véhicules et matériels" précise encore M. Boël.

Les locaux libérés seront occupés à leur tour par des services parfois logés à l’étage et accueillant du public. M. Duvivier propose l’organisation d’une visite pour les mandataires.