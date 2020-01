Âgé de 32 ans, Xavier Thys exploite avec sa compagne un magasin de chaussures sur la place de Chièvres.

Fondée en 1956, cette boutique familiale existe depuis trois générations. "De nos jours, les clients ont la possibilité, avec le Black Friday et d’autres opérations commerciales, de bénéficier de promotions tout au long de l’année. Les gens n’attendent donc plus les soldes avec impatience. Bien que notre chiffre d’affaires reste important durant celles-ci, il a quand même baissé d’environ 10 %. Cette période n’est plus aussi attractive et rentable qu’avant, même si la tradition subsiste."

Si notre interlocuteur n’est pas concurrencé par la vente en ligne, c’est parce qu’il a réussi à se différencier de l’e-commerce en misant sur le service après-vente. Il déplore, en revanche, la date des soldes, qui, à ses yeux, tombe un mois trop tôt. "Les soldes ne correspondent plus comme autrefois aux saisons. En ce début janvier, je me vois mal exposer en vitrine des chaussures légères de la collection printemps-été alors que l’hiver est loin d’être terminé."