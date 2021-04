"J'ai commencé à présenter les produits de cette région sur les marchés et puis de fil en aiguille, j'ai décidé de lancer ma boutique au cœur de la ville de Tournai. Je travaille essentiellement avec des petits artisans du sud de la France. Au sein de la boutique Pitchounprovence, je propose des savons, des fuseaux de lavande, des parfums, des linges de maison et d'autres produits zéro déchet. J'essaie également d'offrir des spécialités en fonctions des demandes des clients et en fonction des nouveautés", déclare Corinne Delerue, gérante de l'établissement.

Pour Corinne, le sud de la France est un autre monde et fait, généralement rêver de nombreuses personnes.

"Je suis véritablement passionnée de cette région. Pour les vacances, je me rends assez régulièrement là-bas et au fur et à mesure, j'ai voulu proposer des spécialités de la Provence. Beaucoup de personnes sont comme moi et aiment cette région ainsi que les produits car on ne les retrouve pas partout dans les grandes surfaces. Cela fait absolument penser aux vacances et lorsqu'on utilise les produits, cela donne fortement envie de se rendre dans le sud de la France. De plus, la population veut de plus en plus retourner vers des produits naturels".

Un air de vacances à Tournai

Fascinée par la Provence et tout ce que la région peut dégager et apporter, Corinne avait la volonté de mettre à la disposition des Tournaisiens des produits de qualité qui les fassent d'une certaine manière, voyager.

"J'essaie d'apporter un petit côté du sud à Tournai et de faire voyager les personnes en utilisant simplement les produits artisanaux. Je constate également que de plus en plus, la population veut utiliser des produits naturels et veut prendre soin de soi", conclut Corinne Delerue, gérante de Pitchounprovence.

Installé depuis 2019, à la rue Joseph Hoyois à Tournai, le magasin Pitchounprovence propose une multitude de produits artisanaux provenant de Provence. Grâce à ces derniers, Corinne ramène la chaleur de cette belle région et la bonne odeur de la lavande au sein de son commerce, pour le plus grand plaisir des Tournaisiens et les passionnés du sud de la France.