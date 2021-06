© D.R.

© D.R.

Alors que le supermarché Aldi est implanté à Templeuve depuis plus de vingt ans, ce mercredi 2 juin va résonner comme une date importante pour l'enseigne.En effet, le magasin de la rue de Roubaix va rouvrir ses portes après avoir subi un lifting d'une certaine ampleur qui a débuté début janvier de cette année. La surface de vente a été ainsi agrandie d'environ 1000 m² offrant toujours 70 emplacements de parking pour les clients. Par ailleurs, deux nouveaux collaborateurs ont été embauchés., détaille-t-on du côté de la chaîne.Les clients pourront toujours y retrouver leurs produits favoris : gamme croissante et de haute qualité de fruits et légumes frais, qui peuvent également être achetés en vrac, jus de fruits frais, plats et boissons préparés, etc.Le rayon boulangerie s'est lui aussi élargi afin de proposer une gamme de petits pains, de pâtisseries et de gâteaux frais, cuits plusieurs fois par jour.L'agence du magasin est également pensé en fonction du rythme quotidien. On commence en effet par le rayon boulangerie et petit-déjeuner pour passer ensuite au marché frais, aux boissons et ainsi de suite. Le tout dans des couloirs larges, permettant aux clients de d'accéder rapidement et facilement à leurs produits préférés., confie Lobke Destrooper, manager de vente de la centrale Aldi Roulers.Les marques propres du magasin sont ainsi toujours proposées aux côtés des marques nationales les plus populaires.