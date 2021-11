Certains, pour diverses raisons, ne disposent pas d’un Covid Safe Ticket, ou ne souhaitent tout simplement pas se soumettre à des contrôles qu’ils estiment discriminatoires…Ils n’ont dès lors pas d’autre choix que de s’installer en terrasse s’ils souhaitent prendre un verre ou manger un morceau dans un établissement en Belgique.

Et, à moins d’opter pour une terrasse installée dans un centre commercial couvert - où là c’est autorisé sans CST, cherchez l’erreur - ils auront à supporter des températures qui ne cessent de diminuer au risque d’attraper un gros rhume, ou pire encore…Du moins à Tournai car, dans plusieurs villes proches - à Renaix, par exemple - les terrasses sont très souvent dotées de chaufferettes à l’intention de la clientèle qui aura décidé de se restaurer ou de se désaltérer au grand air…

Des dérogations ont été adoptées l’an dernier

Dans la cité des cinq clochers comme ailleurs, l’occupation du domaine public par une terrasse est soumise à diverses règles reprises dans le Règlement général de police. L’an dernier, des dérogations avaient été adoptées par les autorités communales tournaisiennes afin de permettre au secteur Horeca de faire face aux difficultés engendrées par la situation sanitaire. On songe notamment à la possibilité, pour les restaurateurs ou cafetiers qui en faisaient la demande, de pouvoir étendre la superficie de leur terrasse. Mais aussi, celle de pouvoir utiliser des appareils de chauffage extérieurs sur ces dernières. Une autorisation qui courait jusqu’au premier avril dernier et qui devait notamment répondre à des critères émis par un groupe de travail relatif à cette problématique sous l’égide de la zone de secours de Wapi.

Cela, notamment, dans le but d’assurer une certaine homogénéité du matériel à utiliser et de favoriser les systèmes les moins énergivores. Lors de la délibération du 5 novembre 2020 relative à cette question, le collège communal citait explicitement les feux à pellets extérieurs plus écologiques et moins gourmands en énergies que les champignons au gaz ou les systèmes électriques. Le règlement communal ne prévoit toutefois aucune modalité pratique concernant ces installations.

Pour compenser l’empreinte carbone de ces dernières, le Collège avait toutefois pris la décision de faire planter un arbre chaque fois qu’une autorisation serait accordée. Une initiative qui se concrétisa pour la première fois par la plantation d’un poirier dans le jardin de l’hôtel de ville le 8 décembre dernier. L’environnement a manifestement été très favorable à la croissance du fruitier car celui-ci portait déjà une première belle poire cette année.

Une décision devrait bientôt être prise par le Collège

Face aux nouvelles contraintes imposées par les autorités sanitaires, la Ville de Tournai envisage de renouveler l’expérience mise en place l’an dernier en autorisant à nouveau l’installation provisoire de systèmes de chauffage extérieur. Pourquoi pas alimentés par des pellets comme cela avait été suggéré l’an dernier, voire par du bioéthanol comme c’est le cas dans d’autres communes, par exemple? On devrait être fixé sur la réponse à ces questions très prochainement; le collège devrait en effet examiner ce point d’ici une quinzaine de jours. En attendant, vous pouvez toujours vous armer d’un bon plaid pour prendre un verre en terrasse…