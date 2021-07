Avec la crise sanitaire, la population a dû modifier ses habitudes et prévoir des vacances au sein de notre pays. Tournai, ville riche par son histoire et son patrimoine est à l'accoutumée très prisée par les touristes. Ces derniers peuvent d'ailleurs profiter de manière générale, des musées et d'autres infrastructures. Cependant, avec l'assouplissement des mesures, de nombreuses personnes retournent peu à peu passer leurs vacances à l'étranger. Une situation qui pourrait voir le taux de touristes chuter au sein de notre région.