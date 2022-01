Les habitants du Tournaisis sont invités à participer à un diagnostic des cours d’eau du Rieu de Barges et de ses affluents en compagnie du contrat de rivière Escaut Lys. Cette dernière en réalise régulièrement, directement sur le terrain, afin de relever les différents points noirs, les embâcles, les zones de pollution mais également les espèces animales, la flore et les zones d’intérêt biologique. La session ouverte au public se déroulera le 12 février prochain.

Alors que le travail du contrat rivière Escaut Lys est bien souvent méconnu du grand public, ce dernier a décidé d’y remédier en proposant aux habitants de participer avec eux à un diagnostic. "Les volontaires pourront ainsi découvrir les techniques que nous utilisons lors des diagnostics. Ils auront également la possibilité d’en savoir plus sur nos cours d’eau", indique le contrat rivière Escaut Lys. "Le diagnostic prendra place au niveau du Rieu de Barges et de ses affluents."

La réalisation de diagnostics permet au contrat rivière Escaut Lys d’atteindre ses objectifs. Parmi eux, on retrouve la volonté de favoriser l’écologie des milieux aquatiques, redécouvrir le fonctionnement et notion de cours d’eau, éviter les nuisances et problèmes liés à ces derniers mais également favoriser la mise en œuvre des plans de gestion et favoriser les échanges et collaborations transfrontaliers.

Cette activité d’accueil des riverains sur le terrain en compagnie des membres du contrat rivière Escaut Lys prendra place dans le cadre de leur projet "Culture du risque inondations". L’objectif de ce dernier est de protéger les habitants contre les inondations, les sensibiliser et prévenir tout en mettant en place un relais local et un accompagnement de micro-projets.

Les habitants volontaires peuvent donc prendre contact avec le contrat rivière Escaut Lys par Messenger via la page Facebook : Culture Risque Inondation, par téléphone au 069/44.45.61 ou par mail à l’adresse mfrens@crescautlys.be afin de s’inscrire. La journée découverte aura lieu le 12 février prochain sur le Rieu de Barges.