Depuis le 15 mars, plus aucun résident n'est présent au sein de l'établissement, celui-ci est donc vide. Cependant, les gérants de l'établissement n'ont toujours pas déclaré la faillite de l'ASBL. Pour les travailleurs, cette situation commence à devenir exaspérante., déclare Nadia Kahil, travailleuse.

Chaque jour, et cela depuis lundi, les travailleurs du domaine de Taintignies se rallient et comptent se mobiliser jusqu'à ce que la situation prenne une autre tournure.



"Nous restons devant le bâtiment tant que nous n'avons pas notre salaire et tant qu'ils ne déclarent pas la faillite de l'institution. Car si la faillite n'est pas annoncée, nous n'avons pas de C4, pas de chômage et nous ne pouvons donc pas être engagés ailleurs. La mobilisation semble porter ses fruits car ils ont dit que les travailleurs seraient payés lundi prochain. Nous attendons mais dans tous les cas, les travailleurs resteront mobilisés jusqu'à ce que quelque chose se passe", ajoutent la plupart des travailleurs.



Soutien du PTB



Jori Dupont, député du PTB au parlement wallon a décidé d'apporter son soutien et d'intervenir au Parlement wallon.



"Je suis ici pour soutenir les travailleurs du domaine de Taintignies. J'ai déjà fait plusieurs interventions au Parlement mais rien ne change pour l'instant. J'y retourne lundi afin de déposer une proposition de résolution. L'objectif est de réformer le mode de fonctionnement du secteur d'accueil des ressortissants français en situation de handicap en Région wallonne. Cette réforme vise d'une part à instaurer un contrôle public sur la répartition et l'utilisation de l'argent en provenance de France pour financer les établissements et d'autre part, prévoir la mise sous tutelle des établissements ayant enfreint à plusieurs reprises, les règles concernant le bien-être des résidents", conclut Jori Dupont.