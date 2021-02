Les travaux d'aménagement de la partie haute de Mont-Saint-Aubert devraient débuter fin 2021, début 2022 Tournai-Ath-Mouscron M. Del. © DELFOSSE

L'échevin des Projets européens de la cité des Cinq Clochers a fait le point sur l'état d'avancement de ce beau projet.



Le projet d'aménagement et d'équipement touristique de la partie haute de Mont-Saint-Aubert avance bien ! Dernièrement, le permis d'urbanisme a ainsi été octroyé. Un projet ainsi estimé à +/- 600 000 €.



"Lors de l'étude, nous avons constaté qu'il n'y avait pas de drain au niveau de la partie parking et donc, pas d'égouttage, signale l'échevin des Projets européens de la Ville de Tournai, Philippe Robert. Cela veut dire que l'eau ruisselle et s'en va sur les côtés." Le parking s'effrite sur les côtés. "Si on ne fait rien, dans dix-vingt ans, une partie beaucoup plus importante sera impactée."