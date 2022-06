Des chantiers débuteront cette semaine ou se poursuivront d’arrache-pied pour pouvoir se clôturer, pour certains, avant les congés de la construction. Du côté des impétrants et de la SWDE, à Tournai, la rue de la Borgnette (carrefour formé avec la rue des Prés) sera en travaux jusqu’au 1er juillet : suite à un problème technique avec la conduite existante, l’opérateur souhaite remplacer celle-ci sur toute la largeur de la voirie. La route sera donc barrée. Une déviation sera installée via le zoning de Froyennes et le quai. La rue des Puits-L’Eau basse, sera perturbée toute la semaine : le raccordement d’un sanitaire public nécessitera une fermeture de voirie avec déviations et inversion de sens des rues du Pot d’Etain et de la Triperie pour permettre aux usagers venant de la place Saint-Pierre de rejoindre la rue des Puits-L’Eau. Les riverains seront avisés ce jour via le toutes-boîtes de l’opérateur.

Au niveau de la Chaussée d’Antoing, entre le 29/06 et le 08/07 : des sondages seront effectués en vue de futurs travaux.

A Froyennes, la Chaussée de Lannoy, de la rue de l’Abbé Nestor Frère à la rue Charles Breusegem, entre le 28/06 et le 21/09 sera en travaux: une conduite d’eau sera remplacée, ce qui provoquera d’importantes perturbations en termes de circulation et de stationnement.

Pour ORES, A Esplechin, la rue du Pont d’Eau, entre le 27/06 et le 15/07 : à hauteur du 23, l’opérateur redressera un poteau et remplacera un câble aérien. A Rumillies, la rue Jean-Baptiste Carnoy, entre le 27/06 et le 01/07 : à hauteur du 92, le réseau aérien BT sera renouvelé.

Travaux de voiries à prévoir

A Templeuve et Quartes, la rue Rumez et drève de Boisac, ce 27 juin : enduisage des voiries nouvellement refaites si le temps est de la partie. A Tournai, la rue du Cygne, dès la semaine prochaine jusqu’au 8/07 : finitions de chantier (joints, remplacement des grilles d’avaloirs, …). A Ramegnies-Chin, la rue de Bailleul et avenue de Picardie, du 27/06 au 01/07 : la deuxième phase des travaux - morcellement du béton, pose d’un treillis et de l’enrobé – nécessitera le blocage complet de la voirie (sauf desserte locale). A Lamain, rue Pion, Lefebvre… malheureusement, une prolongation est annoncée. De nombreux véhicules bravent les interdictions de rouler.