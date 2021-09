La fermeture du premier tronçon, entre les quais Saint-Brice et la rue des Campeaux, est effective depuis ce jeudi. La première étape de cet impressionnant chantier consiste à démonter des pavés et des bordures mais surtout, à découvrir le sous-sol en vue de la pose de la canalisation de l’égouttage.

Des sondages effectués la semaine dernière ont mis en évidence la présence de certains câbles de l’opérateur Proximus qui risquent de gêner le chantier. Celui-ci interviendra dans le courant de la semaine prochaine, ce qui causera des désagréments sur les lignes téléphoniques des habitations reliées au réseau.

En parallèle au chantier lancé, l’entreprise Eurovia interviendra à la demande d’Ipalle au niveau du réseau d’égouttage situé au quai Saint-Brice. Cette opération se réalisera, sauf contre-ordre, avant la fermeture de la rue du Becquerelle. La circulation sera interrompue le temps de ces travaux.

Suivez les déviations

Un vaste plan de déviation a été validé pour cette première phase de travaux par la police, l’entreprise de travaux Eurovia et la Ville de Tournai. La signalisation sera progressivement installée. Notez que la rue du Bequerelle sera mise en double sens pour la circulation et le stationnement des véhicules sera interdit du côté du commissariat de police.

La rue des Campeaux sera mise en cul-de-sac à partir de la rue de Corde et le sens de circulation sera inversé sur cette portion; la circulation y sera réservée aux riverains et interdite aux plus de 3,5 t. Une zone de livraison de 15 m sera instaurée au niveau du n° 43. Une zone «dépose minute» sera créée, entre les ruelles Moncheur et Dalluin (côté pair). Cette zone permettra aux parents de déposer et de reprendre les élèves de la Sainte-Union (de 7 h 30 à 8 h 30, de 11 h 30 à 12 h 30 et de 15h à 17h).

Suivant l’avancement des travaux, les rues De Rasse, de l’Épinette et du Becquerelle seront également mises en cul de sac et réservées à la circulation locale. La mise en place de ces mesures se fera en fonction de l’avancement des travaux afin de gêner le moins possible la circulation aux abords du chantier. Les commerces restent quant à eux accessibles!

Des espaces de livraison

Des zones de livraison seront prévues au fur et à mesure des tronçons en travaux. Ces zones seront validées par la police et seront annoncées sur les canaux de communication de l’Atelier de projets.

Pour la première phase de travaux, les zones de livraison sont les suivantes:

– Au niveau du numéro 43, rue des Campeaux,

– Au niveau du numéro 7, rue du Becquerelle,

– Au niveau du numéro 31, quai Saint-Brice.

Les livraisons se font entre 5h et 10h.