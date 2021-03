© Zone de Secours Wapi

Voilà maintenant quelques jours que des travaux sont en cours sous le pont Notre-Dame à Tournai, le pont levant.Comme l'explique Scaldis Tournai, en charge de la communication des travaux de modernisation de la traversée de Tournai, ces travaux ont été planifiés pour profiter de la coupure de la navigation de ce mois de mars, le pont Notre-Dame pouvant ainsi rester en position basse la majorité du temps., indique Scaldis.Pour mener à bien le passage d'engins de forage (pontons et grues, barges et pousseurs) vers l'amont de la ville, le pont Notre-Dame se retrouvera en position levée ce lundi 15 mars, sauf retard dans les interventions de réalisation des pieux en cours au niveau du Pont des Trous.Scaldis précise encore que, du 22 au 26 mars, les ouvriers devront forcer le maintien du pont en position haute durant toute la semaine afin de poursuivre les travaux qui sont impossibles à réaliser lorsque le tablier du pont Notre-Dame. Les usagers devront donc adapter leur itinéraire !D'autres étapes du chantier sont encore prévues durant les prochaines vacances d'été. À moyen terme, le tablier du pont sera totalement remplacé par une version identique en termes de matériaux.Enfin, vous avez sans doute remarqué à plusieurs reprises, ces derniers jours, la présence de nombreux véhicules de la zone de secours à proximité du pont Notre-Dame.Un exercice grandeur nature a par ailleurs été réalisé par la zone de secours de Wallonie picarde ce vendredi où une équipe du Groupe de Recherche et d'Intervention en Milieu Périlleux (Grimp) a dû venir en aide à un ouvrier qui aurait fait une chute du pont Notre-Dame pour se retrouver coincé à douze mètres sous la voirie.