Avec l'annulation de plusieurs carnavals et autres animations, les communes de Wallonie picarde n'ont pas hésité à mettre en avant les musées de la région lors de ces dix jours de congé. Ceux-ci, victimes de la crise sanitaire, dressent un bilan mitigé. Le Musée de Folkore et des Imaginaires, situé au coeur de la Cité des Cinq Clochers, propose aux visiteurs de contempler des œuvres d’artistes plasticiens du 20e siècle ou d'aujourd'hui ou encore, des collections d’objets ou documents originaux. L'établissement emblématique est totalement satisfait de cette semaine de carnaval qui a accueilli un tout nouveau public., précise Jacky Legge, responsable du musée.

Fermé l'année dernière pour des travaux, le Musée de Folkore et des Imaginaires ne peut dresser qu'un bilan par rapport à 2020. "Lors de ces vacances de carnaval, nous avons une augmentation de fréquentation de 30%", s'exclame Jacky Legge. Du côté, de l'Archéosite et Musée d'Aubechies, les chiffres sont loin d'être comparables à ceux de 2019. "Les écoles commencent à revenir peu à peu. Cependant, la crise du coronavirus fait encore peur au public individuel, qui est plus réticent à franchir les portes de l'Archéosite", explique le responsable communication.

En organisant la première activité de la saison avec le carnaval des enfants, l'Archéosite et Musée d'Aubechies était réjoui de revoir les petites têtes blondes. Ceux-ci devaient par ailleurs, choisir un personnage mythologique correspondant au thème Mi-Homme/ Mi-Animal et l'incarner dans un déguisement original. "Fort heureusement, le soleil était au rendez-vous et les enfants sont venus en nombre pour une merveilleuse après-midi".

Bas les masques !

Le dernier comité de concertation, qui se tenait ce vendredi, a annoncé la levée du CST et du port du masque. En passant en code jaune, la Belgique se voit en quelque sorte revivre. Cette bonne nouvelle n'a pas manqué de ravir de nombreux secteurs et notamment celui des musées. "Retirer l'obligation du port du masque et du CST occasionnera un confort considérable pour les visiteurs ainsi que pour le personnel", indique Jacky Legge. "Nous espérons que ces nouvelles mesures relanceront le secteur et inviteront les visiteurs à apprécier les trésors au sein des musées", conclut l'Archéosite et Musée d'Aubechies.