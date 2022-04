Pendant plus de deux ans, le rouge à lèvres ou encore le gloss ont été délaissés par de nombreuses adeptes à cause de l'obligation du port du masque. Heureusement pour le secteur, certains produits s'en sont mieux sortis comme les crèmes pour le visage, le corps, les soins pour les cheveux ou encore le maquillage pour les yeux. Les femmes ont donc dû se tourner vers des alternatives ou tout simplement dû se passer de maquillage. Aujourd'hui, les masques buccaux semblent être de l'histoire ancienne, dans la mesure où ils ne sont plus obligatoires sauf dans les transports en commun ou les lieux de soins.

Selon une étude de NPD Group, "les ventes de maquillage pour les lèvres haut de gamme ont augmenté de 30% au cours de la semaine du 14 mars 2022". C'est peu de temps après la levée du port du masque que les magasins de cosmétique ont connu un véritable boum. "De nombreuses consommatrices ont fêté cette liberté retrouvée en achetant un nouveau rouge à lèvres. C’est une excellente nouvelle pour les marques de maquillage que la pandémie a particulièrement mises en difficulté", relève Mathilde Lion, Expert Beauté Europe chez The NPD Group.

"Nous ne vendions plus aucun rouge à lèvres"

En Wallonie picarde, le secteur fait aujourd'hui le même constat."Lors de la période covid, nous ne vendions plus aucun rouge à lèvres", indique l'établissement Melkior Professional, situé au coeur de la Cité des Cinq Clochers. "Depuis la fin du port du masque, les clientes viennent pour se faire de nouveau plaisir et n'hésitent pas l'évoquer".

Au sein du Di de Mouscron, lors de la période covid, l'enseigne a toujours gardé sa fidèle clientèle. "Soit, elle achetait les mêmes articles en faisant l'impasse sur le rouge à lèvres soit, elle achetait davantage pour se sublimer les yeux". A contrario, Melkior Professional peine encore à retrouver sa clientèle d'avant la crise. "La population consomme aujourd'hui différemment et cela se fait ressentir. Désormais, elle n'achète que le strict nécessaire"

L'été, propice aux couleurs vives sonne l'arrivée des tendances. Le rouge ou encore l'orange seront sans aucun doute, adoptés par de nombreuses adeptes de maquillage. "Nous espérons que la saison estivale boostera encore davantage les ventes", conclut Melkior Professional.