Malgré ce début de printemps, la météo reste toujours hivernale et ce froid impacte de nombreuses plantations dans les vergers de notre région. C'est notamment le cas pour les Vergers de Brunehaut. Les propriétaires doivent donc s'adapter et limiter les dégâts dans leurs plantations. À l'heure actuelle, les pommiers plantés dans les vergers semblent avoir été épargnés. Ce n'est cependant pas le cas pour les poiriers.

"Les poiriers sont gravement touchés par le froid. La nuit de lundi à mardi, il faisait -4°C et la nuit passée, la température tournait toujours autour de -1°C. Ce gel cause de nombreux dégâts et brûle pas mal de poiriers contrairement aux pommiers. Après une nuit hivernale, lorsque les premiers rayons du soleil apparaissent, les bourgeons périssent à la suite de ce choc thermique", déclare Sébastien, propriétaire des Vergers de Brunehaut.