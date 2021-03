Les visites suspendues dès ce vendredi au CHwapi Tournai-Ath-Mouscron M. Del. Certains services seront néanmoins exceptionnellement autorisés à accueillir des visiteurs dans le respect des règles d'hygiène. © DELFOSSE

Par mesure de sécurité, tant des visiteurs que des patients et de ses équipes, le Centre Hospitalier de Wallonie picarde a pris la décision de suspendre les visites dans les unités de soins à partir de ce vendredi.



Cependant, certains services seront exceptionnellement autorisés à accueillir des visiteurs dans le respect des règles d'hygiène. Cela sera ainsi le cas pour les soins palliatifs où une à deux visites seront autorisées durant maximum 1h30 et de la pédiatrie pour l'accompagnement du parent de la visite du coparent.



À la maternité et la néonatologie, le coparent est autorisé. "Toutefois, nous lui demandons de ne pas faire de multiples allers-retours dans le service chaque jour, signale-t-on du côté de l'hôpital. Aucune autre visite, y compris les frères et sœurs, n'est autorisée."