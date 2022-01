Les vols qui ont donné lieu à plusieurs plaintes ces derniers jours ont manifestement tous été commis durant le week-end, ce qui est compréhensible dans la mesure où, à quelques exceptions près, la plupart des chantiers sont désertés entre le vendredi en fin d’après-midi et le lundi (tôt le) matin.

Dans la cité des sources (Péruwelz), c’est en escaladant une clôture que des malfrats ont pu pénétrer sur un chantier de la rue de la Guérison. Ils y ont dérobé des matériaux isolants.

À Kain, c’est un chantier de l’avenue d’Audenarde qui a reçu la visite de voleurs manifestement bien outillés et déterminés.

Ils sont entrés sur le site après avoir brisé le cadenas qui maintenait fermée une petite grille située à l’entrée.

Ils ont ensuite disqué - sans doute au moyen d’un outil autonome alimenté par une batterie - la barre qui bloquait la porte d’entrée du premier container situé à proximité de l’entrée. Ils y ont dérobé un col-de-cygne et ont poursuivi leur route jusqu’à un second container dont ils ont également disqué la barre de fermeture. Ici, ils ont fait main basse sur le l’outillage à main avant de prendre la fuite.

Sur le chantier Infrabel, derrière la gare de Tournai

Dans la cité des cinq clochers, c’est sur un chantier d’Infrabel que des malfrats ont commis des faits similaires. Ici aussi, ils ont forcé la porte d’un container mais ils n’ont manifestement rien trouvé à leur goût à l’intérieur car ils sont repartis sans avoir rien emporté. Ou peut-être ont-ils été dérangés car l’on se situe ici au boulevard Eisenhower, non loin de la gare et l’on imagine que les abords sont plus fréquentés.

Qu’ils aient ou non emporté un larcin avec eux, les auteurs sont bien entendu activement recherchés par la police.

On ignore si les voleurs sont, ou non, les mêmes sur les différents sites.