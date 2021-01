Lessines: accusées pour détention et vente de drogue, les "Pitbull" demandent une seconde chance Tournai-Ath-Mouscron M.P. Un couple de femmes comparaissait ce jeudi devant le tribunal correctionnel de Tournai pour détention et vente d'héroïne et de cocaïne © M.P.

La drogue peut avoir de lourdes conséquences et peut nous conduire devant la justice. C'est notamment le cas de Betty et de Kim (prénoms d'emprunt), surnommées les Pitbull, qui se sont présentées devant la barre du tribunal correctionnel de Tournai afin de témoigner sur les faits qui leur sont repprochés. En effet, les deux jeunes femmes sont accusées d'avoir détenu et vendu de la drogue entre 2016 et 2017.



Devant la barre, Betty et Kim reconnaissent avoir détenu de l'héroïne et de la cocaïne ainsi qu'avoir dépanné plusieurs personnes dans la région de Lessines. Durant différents témoignages, plusieurs personnes ont admis avoir acheté de la drogue aux Pitbull. Lors de leur audition, l'une d'entre elles a reconnu avoir fait de la dépanne à quinze reprises mais de n'avoir jamais vendu de l'héroïne ou de la cocaïne à un tiers.



"Je ne comprends pas pourquoi ces personnes disent cela. Elles vendent eux-mêmes de la drogue. Elles sont très connues dans la région. Je pense que c'est simplement de la jalousie. A l'époque, je consommais trois grammes par semaine et j' allais trois fois dans la semaine à Bruxelles où j'achetais un gramme ou deux", déclare Betty.



Le témoignage de Kim va dans le même sens que sa compagne. Cette dernière conteste la vente de drogue mais approuve la détention. Elle n'hésite pas à mentionner les conséquences néfastes de cette dernière.



" Je me rends compte du ravage de la drogue. J'ai actuellement des problèmes de santé", précise Kim.



Pour finir, Betty mentionnera le fait de ne plus être la même femme qu'avant et souhaite désormais un avenir meilleur.



"Les gens changent, évoluent. J'ai arrêté ma consommation. C'est vrai que j'ai un casier judiciaire qui me retombe toujours dessus mais, j'ai le droit à une seconde chance. Je ne suis plus la même femme qu'en 2017", ajoute Betty.



Le couple risque une peine de 18 mois d'emprisonnement avec sursis ou une peine de travail. Le jugement sera prononcé le 18 février.