Le va-et-vient d’un clark a attiré l’attention ce jeudi matin sur un quai de chargement de l’entreprise Takeda. La société biopharmaceutique a en effet décidé de soutenir la commune de Lessines dans son élan de solidarité envers l’Ukraine.

Ensemble, les partenaires sont parvenus à remplir un semi-remorque de matériel médical, d’objets de puériculture et de médicaments récoltés dans les pharmacies de l’entité. Ce ne sont pas moins de 22 palettes qui ont été envoyées au Palais 11 du Heysel pour dispatching avant de poursuivre leur trajet vers l’Ukraine.

"En tant que Ville considérée comme un pôle pharmaceutique, nous avons voulu nous focaliser sur l’aide médicale pour que cela ne parte pas dans tous les sens", développe Pascal De Handschutter, bourgmestre de Lessines.

"Cette initiative a vu le jour grâce à une conjonction d’idées. Je me suis dit que nous pourrions faire appel aux pharmacies afin de collecter des médicaments et c’est justement ce qu’avait commencé à faire une officine de la région. Nous avons donc élargi le mouvement à toutes les pharmacies de l’entité et leur aide a été très précieuse car c’est là que s’opérait le tri des médicaments récoltés."

Pour compléter les deux palettes de la Ville de Lessines, il y avait également un peu de matériel de puériculture, "mais aussi tout un surplus Covid d’articles médicaux destinés aux soignants."

Restait alors à emballer tout cela pour l’expédition. C’est là que la société Takeda a intégré le projet.

Les employés partie prenante du projet

"Au départ, le bourgmestre est venu nous voir pour qu’on fournisse des caisses pour emballer les dons", se souvient Geoffrey Pot, général manager des opérations de Takeda Lessines. "Il est vrai que les médicaments que nous produisons sont très spécifiques et que l’on ne voyait pas trop ce que l’on pourrait envoyer en Ukraine. C’est finalement les employés qui ont suggéré l’idée de donner des kits médicaux."

Takeda a alors pu compléter le convoi humanitaire de pas moins de vingt palettes. "Nous estimons que c’est notre responsabilité en tant qu’entreprise que d’appuyer ce type d’initiative. Voilà pourquoi nous avons donné 50 000 seringues, 50 000 sets d’infusion et 50 000 tampons imbibés d’alcool."

Des ouvriers de la Ville de Lessines se sont rendus au Heysel afin de procéder au déchargement du camion. Cerise sur le gâteau : en apprenant qu’il s’agissait d’un convoi humanitaire, le transporteur Galliker a décidé d’offrir le transport.