Les magasins solidaires de la Croix-Rouge ont également rouvert leurs portes ce lundi 11 mai, après deux mois de fermeture. Avec, bien évidemment, toutes les mesures de sécurité indispensables. Les recettes de ces boutiques solidaires permettent de financer les nombreuses activités sociales de la Croix-Rouge envers les plus démunis !

« Depuis deux mois de crise Covid19, les personnes qui demandent une aide de la Croix-Rouge sont de plus en plus nombreuses et nos ressources ont été cruellement diminuées », explique Nancy Ferroni, porte-parole de la Croix-Rouge. « En effet, du jour au lendemain, nos 92 boutiques de vêtements d’occasion ont fermé leurs portes, nos formations premiers secours ont été suspendues (et le sont toujours) et tous les événements sportifs et culturels pour lesquels notre service secours était mobilisé pour assurer la sécurité des spectateurs ont été annulés. Tout cela nous a privés d’un financement important, alors que nous faisons face à un afflux de nouveaux bénéficiaires. Chaque semaine, par exemple, nous recevons au moins une centaine de demandes de colis alimentaires d’urgence, rien qu’à Bruxelles ! »

Le réseau Croix-Rouge compte actuellement 92 vestiboutiques en Wallonie et à Bruxelles, des lieux de vente ouverts à tout le monde, où des vêtements de qualité sont vendus à prix réduit.

"Les 92 magasins ne rouvrent pas tous cette semaine : en effet, par mesure de sécurité, nous avons écarté tous les bénévoles de plus de 65 ans. Or, ceux-ci sont nombreux à exercer leur bénévolat dans les vestiboutiques. Cela signifie qu’environ une quinzaine de nos magasins rouvrent leurs portes cette semaine. Une dizaine de plus la semaine suivante. D’ici juin, un tiers de nos magasins auront rouvert leurs portes."

Au niveau sécurité, toutes les mesures sont évidemment prises pour garantir des achats en toute sécurité pour le client : tous les bénévoles sont équipés de masques; la boutique est régulièrement désinfectée en cours de journée et les vêtements manipulés sont mis en quarantaine jusqu’au lendemain.

Pour les clients qui se présentent, ils ont également décidé de plusieurs mesures de sécurité dont le port du masque obligatoire et la désinfection des mains à l’entrée et à la sortie du magasin (gel fourni sur place).

"Pour rappel, on peut venir dans nos magasins solidaires pour faire de bonnes trouvailles, à prix réduits, mais aussi par philosophie d’achat : parce qu’on est conscientisé aux problématiques écologiques, au développement durable, à l’économie circulaire, aux conditions de production des vêtements…On y vient surtout pour aider : parce que l’argent dépensé en vestiboutique est entièrement dédié aux actions sociales de la Croix-Rouge locale et profite aux bénéficiaires démunis qui sont très nombreux à nous solliciter en cette période de crise sanitaire", ajoute Nancy Ferroni.

Ensemble, les 92 vestiboutiques Croix-Rouge vendent 450.000 pièces par an et rassemblent plus de 1.500 bénévoles. "Aussi, si vous avez profité de la période de confinement pour trier votre garde-robe, vos dons de vêtements de qualité sont toujours les bienvenus, de préférence sur rdv durant les heures d’ouverture ".

En Wallonie picarde, les vestiboutiques se trouvent à Lessines ( rue des 4 Fils Aymon 15

à Lessines. ouverture le 18 mai) et Tournai ( rue de la Cordonnerie 16).

Vous trouverez toutes les adresses sur le site : https://vestiboutiques.croix-rouge.be/