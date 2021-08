La situation actuelle rend sensibles aux questions sanitaires et aux règles de “ distanciation sociale ” qui en découlent. De tout temps, nos ancêtres ont été confrontés à cette réalité.

Dans le cadre des fêtes historiques du Festin organisées ce premier week-end de septembre à Lessines, l’historien Pierre Brimbert et l’archéologue Aymeric Jourquin proposent de se pencher sur un fléau qui a frappé les populations tout au long de l’histoire, et de s’intéresser plus particulièrement à ce qu’il en était à Lessines au XVIe siècle, soit la période d’un certain Sébastien de Tramasure, héros du Festin.

Pour les chercheurs, le confinement a eu un point positif. “En effet, nous avons eu plus de temps à consacrer à nos recherches et à l’analyse des documents.” Plongés dans les archives, les amis passionnés ont choisi de partager leurs découvertes lors d’une conférence (accès libre). “Durant la conférence qui se tiendra ce samedi à 16h, des infos inédites issues d’archives lessinoises seront dévoilées ”, ajoutent-ils. “ Et tout cela sera mis en lien avec des traces matérielles encore visibles aujourd’hui et liées aux épidémies.”

“La conférence est très vivante car richement illustrée, remplie d’anecdotes croustillantes et elle touche autant l’histoire européenne que régionale et locale ”, commente Pierre Brimbert. “ Inscrite au programme du Festin, elle sera naturellement mise en lien avec l’époque et le personnage clé de la festivité, le Capitaine Tramasure.”

Suite aux recherches menées, l’ASBL organisatrice des fêtes historiques du Festin a également prévu d’illustrer cette période lors du cortège et de la procession historique qui animeront le centre de Lessines ce dimanche après-midi. “Déjà présent l’année dernière, le médecin de la peste sera désormais accompagné d’un groupe d’infirmiers et de croque-morts.” Cette véritable invitation à voyager dans le temps peut également être complétée en se rendant à l’exposition présentée en ce moment sur les épidémies à l’hôpital Notre-Dame à la Rose.

Nourrir le corps et l’esprit

Enfin, les visiteurs pourront se retrouver dans la cour de ferme où une grande taverne sera installée pour l’occasion. De nombreux artisans seront également présents sur la franche foire.

