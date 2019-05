Tournai-Ath-Mouscron Lou a racheté à Jan Bucquoy sa collection de caleçons légués par des célébrités pour les exposer à Lessines.

Fier de ses racines, Lou Depryck contribue à embellir de bien belle façon le centre-ville de Lessines.

Sous son impulsion, de superbes et imposantes fresques urbaines à l’effigie du célèbre peintre surréaliste natif de la cité du Porphyre ont vu le jour ces dernières années. Pour ce faire, notre interlocuteur a fait appel à de jeunes et talentueux créateurs adeptes du street art. Il a aussi financé la réalisation d’une statue en bronze à l’effigie de Magritte qui trône désormais sur la Grand-Place.

Et le gaillard fourmille d’autres projets plus ambitieux et insolites les uns que les autres. Il a ainsi racheté un petit train à Miami qu’il envisage de rapatrier à Lessines en vue de lui offrir une seconde vie dans le cadre d’un circuit touristique qui sillonnerait notamment les carrières.

Mais dans l’immédiat , c’est le musée du slip qui mobilise toute son énergie. À l’origine, Lou aurait souhaité l’ouvrir au public à l’étage de son bistrot de la Grand-Place Chez René mais pour des raisons d’accès et de sécurité, celui-ci a dû déménager un peu plus loin au no 20 de cette même Grand-Place, là où se trouve la maison dite espagnole.

"Le musée occupera tout le rez-de-chaussée de la plus ancienne maison lessinoise. Celle-ci date du XVIIe siècle." Pour rappel, Lou a racheté ce musée typiquement belge et décalée à Jan Bucquoy.

"Comme il voulait disperser toute sa collection, je lui ai proposé de la lui racheter tout en l’étoffant avec de nouvelles pièces. À l’heure actuelle, je possède quelque 140 slips ayant appartenu à diverses personnalités parmi lesquelles Stromae, le joueur d’échecs Kasparov et beaucoup d’autres caleçons qui ont été la propriété d’écrivains et d’hommes politiques comme des bourgmestres de Bruxelles. Chaque exemplaire sera exposé dans un cadre. Le slip symbolise tout ce que j’aime, c’est-à-dire le 2e degré et le surréalisme à la Belge."

Il ne reste plus qu’à attendre l’ouverture de ce musée unique au monde de par sa thématique ô combien… culottée. "Ce n’est plus qu’une question de semaines", promet Lou.