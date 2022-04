Le combat judiciaire des pompiers de Leuze pour tenter de récupérer l’argent " qui leur revient " selon leur avocat, Me Lavens, n’a pas encore connu son épilogue. Il y a un an et demi, un jugement de la cour d’appel de Mons condamnait les trois représentants d’une ASBL privée (Centre de formation Raymond Michiels) à restituer l’ensemble des actifs, évalués à 2 millions d’euros, que M. Michiels souhaitait léguer au service incendie leuzois.