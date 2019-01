Lors de sa présentation des vœux en début janvier, le bourgmestre de Leuze avait évoqué une note reçue de la directrice financière relative à une étude menée par Securex. “Elle conclut qu’au moins un travailleur belge sur cinq ne se sent ni motivé ni passionné par son travail.”

À ce sujet, Lucien Rawart (MR) avait tenu à préciser qu’à Leuze, “aucun agent communal n’a quitté son poste de son plein gré. Mon autre vœu pour 2019 est que dans le personnel, le sens des responsabilités soit privilégié et que chaque agent mette un point d’honneur à être encore plus à l’écoute du citoyen”.

Mais le bourgmestre avait prévenu que les profiteurs, les harceleurs et les rois de l’absentéisme “seront écartés”. Il en avait appelé à la solidarité au sein du personnel.

"Chacun ici a la chance d’exercer un travail enrichissant, à quelques kilomètres seulement de son domicile, avec une paie qui tombe à chaque fin de mois. Par les temps qui courent, c’est appréciable.”

La CSC Services Publics n'a pas apprécié ces propos .

Elle se dit scandalisée par les propos tenus par Lucien Rawart

"Ce dernier souhaite faire la chasse aux harceleurs, aux profiteurs et aux tire-au-flanc . Même si il n’en fait pas une généralité, nous ne pouvons pas accepter que des personnes couvertes par un certificat attestant leur maladie soient injustement jugées de façon publique. Avant de mettre le personnel devant ses responsabilités, Monsieur Le Bourgmestre devrait d’abord s’inquiéter des raisons pour lesquelles ces personnes sont en maladie et des conditions de travail souvent douteuses au sein de son administration", avance la CSC.

"Le nombre de membres du personnel en situation de burn-out est en constante progression mais, malheureusement, c’est apparemment le dernier des soucis de Monsieur Rawart. A-t-il conscience de ses responsabilités dans cette problématique ? Pour sa parfaite information, nous lui rappelons que le taux d’absentéisme dans le secteur public est inférieur à celui du secteur privé.

Qu’il assume d’abord lui-même « ses tâches avec le maximum de compétences et d’amabilité " avant de le reprocher à son personnel ! Un minimum de respect serait bien plus gratifiant pour le personnel. Nous attendons que Monsieur Rawart fournisse des excuses à son personnel", ajoute la CSC dans un communiqué signé par Serge De Prez et Eric Dehon, respectivement secrétaire régional et secrétaire permanent de la CSC sectueur public.

Ambiance !