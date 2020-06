Ce mercredi matin, un gardien de la prison de Leuze-en-Hainaut a été agressé par un détenu à l'aide d'une arme blanche.

L'homme , en prenant un position défensive, a reçu les coups de couteau au niveau du visage et des bras. Il a été sérieusement blessé. Les membres du personnel ont décidé d'une action syndicale de 24 H en front commun comme nous l'a laissé entendre un membre de la représentation syndicale libérale.

Le détenu qui a commis les faits serait connu pour avoir une personnalité très instable qui mériterait probablement un autre encadrement carcéral.

"On ne peut accepter ce genre d'agression. On demande plus de sécurité, plus de contrôles et plus de personnel. Durant 24h, il n'y aura donc pas de préau, ni d'activités. Seuls les repas et les soins sont assurés", a précisé le syndicat libéral à nos confrères de l'agence Belga.

Et la météo de ces prochains jours ne va certainement calmer les esprits dans les prisons. Mais ceci n'excuse certainement pas ce geste, tout comme la présence de cette arme utilisée lors de cette agression tout en sachant que, malgré les contrôles, elles circulent, tout comme la drogue.