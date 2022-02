D'autres commerçants, ravis de cette nouvelle mesure, espèrent que le baromètre corona continuera à descendre pour atteindre la couleur jaune. "Pour ma part, je suis satisfaite que cette mesure soit officialisée", indique Christelle Vandepeutte, responsable de la boutique Carrément-elle à Tournai. "Cela devenait compliqué pour tout les commerçants. Toutefois, il n'y a pas que cette mesure qui impactait notre secteur. Les personnes sortent beaucoup moins, des nouvelles habitudes sont prises et la hausse des prix n'arrangent rien. D'autre part, des clients se sentaient perdus avec toutes ces mesures considérées parfois comme illogiques. Tout comme la population, les commerçants ont du mal à s'y retrouver".

"Il faut espérer que la vie reprenne son cours"

Du côté de la Cité des Géants, le magasin de vêtements ne considère pas que la levée du shopping à deux engendrera des conséquences importantes. "Lorsque le shopping devait se faire seul, la situation se révélait plus complexe. Le client présent dans la boutique devait montrer une tenue à son ou sa partenaire à la porte. A deux, les choses étaient plus simples. Il faut surtout espérer que la vie reprenne son cours. Que les événements d'une grande ampleur soient de nouveau organisés ou encore que le télétravail cesse afin que la population ressente encore l'envie et le besoin de s'habiller", conclut la commerçante.