Lise, fleuriste à Kain : "Malgré la crise, il y a une envie de fêter la Saint-Valentin différemment" Tournai-Ath-Mouscron M.P. © Lise Dewasme

À l'occasion de la Saint-Valentin, beaucoup de commerces ont dû se réinventer. C'est le cas de Lise, fleuriste à Kain, qui a mis en place un box pour cet événement.

La fête de la Saint-Valentin rime généralement avec restaurant, cinéma ou encore week-end romantique. Cependant, COVID-19 oblige, ces jolies traditions sont mises entre parenthèses cette année. C'est pourquoi, de nombreux commerces ont décidé de trouver une alternative afin de célébrer cette fête comme il se doit.



Les deux gérantes de L'Atelier de Lise et C-Line Events se sont associées pour confectionner un box original. "Habituellement, c'est une journée bien chargée. Mais pour cette année, on se pose beaucoup de questions. Avec une copine qui est wedding planner, nous voulions lancer quelque chose qui puisse faire passer une jolie soirée tout en restant à la maison. Et surtout, proposer quelque chose qui change de l'ordinaire", déclare Lise Dewasme, gérante de l'Atelier de Lise.