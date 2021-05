Loïc Delhuvenne, directeur général de l'Eurométropole : "L'Union européenne doit revenir sur le devant de la scène" Tournai-Ath-Mouscron M. Del. © DELFOSSE

Comme tous les acteurs de la société, l'Europe a dû faire face à une crise totalement inédite. Loïc Delhuvenne réalise une rétrospective de la gestion européenne de la crise tout en espérant quelques perspectives pour l'avenir.



Ce dimanche 9 mai, on célébrera la Journée de l'Europe. Une institution qui a souvent été pointée du doigt dans la gestion de la crise sanitaire de la Covid-19 qui nous touche toujours. Parfois à tort, parfois à raison. Cet événement était ainsi l'occasion de faire une rétrospective de la gestion par l'Europe de cette période totalement inédite à l'époque actuelle avec Loïc Delhuvenne, directeur général de l'Eurométropole Tournai-Lille-Courtrai et maître-assistant à la HEH Tournai et l'Université de Lille.



L'occasion de se pencher dans un premier temps sur la fermeture des frontières, en mars 2020, qui a causé de grosses difficultés aux citoyens frontaliers. "Cette fermeture a été d'une extrême violence dans un cadre complètement chaotique et dérégulé puisque nous vivions une crise inédite pour laquelle on ne savait pas vraiment comment réagir, souligne Loïc Delhuvenne. Cette désorganisation a pris en otage les 150 millions d'Européens qui composent les bassins de vie transfrontaliers à travers les 40 frontières internes de l'Union européenne."



Une situation qui a mené à une prise de conscience. "On avait effectivement l'habitude de passer naturellement la frontière et, du jour au lendemain, on s'est retrouvé face à des difficultés de la vie quotidienne qui ont été évoquées par de nombreux acteurs comme les étudiants fréquentant une école d'un côté ou de l'autre de la frontière par exemple. Est-ce que, durant cette crise, il était utile de fermer les frontières comme cela a été fait ? La réflexion mérite d'être menée. On a touché à l'essence même de l'Union européenne et sa libre circulation. Il fallait garantir ce principe et donc ne pas entraver la vie quotidienne de milliers de frontaliers."



Cette crise aura au moins permis aux institutions, tant françaises que belges, parlent davantage entre elles. Des comités ministériels franco-belges ont ainsi permis de faire le point sur la situation épidémiologique de chaque côté de la frontière. Certaines mesures ont ainsi été homogénéisées. "Cela a montré la capacité de dialogue et, surtout, une reconnaissance des frontaliers en septembre 2020, ajoute Loïc Delhuvenne. Via les attestations, un frontalier a par exemple pu passer la frontière pour moins de 24 heures, sans test PCR. S'il n'y avait pas eu cette convergence et cette vision plus harmonisée et européenne des choses, cela n'aurait pas pu voir le jour."