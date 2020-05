Luc Petit: "Y aurait-il une bonne culture et une autre qui le serait moins ?" © OLIVIER PIRARD Tournai-Ath-Mouscron M. Del.

Bien connu dans la région pour produire les spectacles des Féeries de Belœil ou encore des tournées de Noël des Cathédrales, Luc Petit s'exprime sur la crise du Covid-19. Les artistes et techniciens intermittents du spectacle souffrent grandement de cette crise sanitaire. Luc Petit, producteur indépendant de spectacles en Fédération Wallonie-Bruxelles, le constate malheureusement.



"Les Féeries des Beloeil devront probablement être annulées puisqu’elles se déroulent en août et la plus grande incertitude pèse sur les spectacles de fin d’année. Le travail de conception et de production de ceux-ci est pourtant d’ores et déjà terminé ou en passe de l’être et il a bien entendu coûté de l’argent."



Comme le détaille Luc Petit, si un fonds d’indemnisation est bien prévu pour secteur culturel subventionné, absolument rien n’existe pour les producteurs indépendants qui ne sont ni considérés comme une entreprise normale ni comme une institution culturelle reconnue. "Nous sommes dans un no man’s land dont personne n’a l’air de se soucier..."



Luc Petit appuie son propos. "Malgré plusieurs appels à l’aide auprès des autorités, aucune réponse concrète ne m’est parvenue pour l’instant. C’est d’autant plus interpellant quand on sait que, en quarante ans de carrière, je n’ai jamais été reconnu et n’ai jamais reçu aucune aide de la part des autorités culturelles de la Fédération Wallonie-Bruxelles. Y aurait-il une bonne culture et une autre qui le serait moins ? La question mérite d’être posée..."