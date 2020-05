Ludivine Dedonder: "L'interdiction totale d'étalages me semble discriminatoire" © DR Tournai-Ath-Mouscron M. Del.

La députée fédérale Ludivine Dedonder a interpellé le ministre de l'Intérieur Pieter De Crem au sujet de la disposition prévoyant que les commerces n'organisent aucune action promotionnelle sur la voie publique et ne puissent y installer aucun étalage.

En commission de l'intérieur, Ludivine Dedonder (PS), députée fédérale, a interpellé le ministre Pieter de Crem (CD&V) sur les difficultés pratiques de la disposition prévoyant que les commerces ne puissent installer aucun étalage, drapeau ou autre objet sur la voie publique.



"Comme vous le savez, nombreux sont les commerces dont la surface ne permet pas l'étalage de l'ensemble de la marchandise à l'intérieur des locaux, notamment pour les marchands de fruits et légumes. Il n'est dès lors pas rare de voir exposés de manière habituelle les fruits et légumes sur une partie de l'espace public."



La députée tournaisienne se demandait s'il n'y aurait pas de contradiction entre cette mesure, qui vise des commerces permanents, et celles concernant la réouverture des marchés. "Considérant que sur ces derniers, les étals sont nécessairement sur une partie de l'espace public dont l'occupation temporaire est autorisée par les autorités communales."



Pour le ministre, cette disposition fait suite à une enquête organisée par le centre de crise fédéral auprès de tous les bourgmestres par le biais des gouverneurs au sujet des points d'attention lors de la réouverture des magasins.



"Cette analyse approfondie a démontré que l'espace public doit être libéré au maximum afin d'éviter l'encombrement et pour maximiser les distanciations sociales, révèle Pieter De Crem. Afin d'être cohérent avec l'obligation de rentrer le mobilier de terrasse et de ne pas l'utiliser, une interdiction d'utilisation de tous les objets se trouvant sur la voie publique a également été introduite."



Des mesures ont également été prises au niveau des marchés afin d'éviter l'encombrement. "Les marchés sont autorisés sous certaines conditions, telles que la restriction à 50 étals."



Des explications qui ne convainquent pas Ludivine Dedonder qui se dit interpellée et contrariée. "Cette interdiction totale d'étalages en ce qui concerne les commerces me semble discriminatoire au regard de ce qui est autorisée sur les marchés. Il aurait été plus adéquat, me semble-t-il de laisser le bourgmestre en concertation avec sa zone de police de juger des situations au vu de l'encombrement potentiel. Une ville n'est pas l'autre, une rue n'est pas l'autre. Un marchand de légumes dans une rue peu fréquentée ne comprend pas cette disposition tout comme moi, je trouve que cela manque de bon sens."