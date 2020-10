Ludivine Dedonder, ministre de la Défense, devant la tombe du Soldat Inconnu Tournai-Ath-Mouscron M. Del. Pour la ministre, cet acte est une marque de respect pour les soldats tombés au combat et pour ceux qui s'engagent dans la Défense. © BE Defense/Malek Azoug

Dès sa prise de fonction en tant que ministre de la Défense, Ludivine Dedonder a souhaité passer un moment de recueillement devant la tombe du Soldat Inconnu. C'est ce qu'elle a fait ce mardi matin.



"C'est, pour moi, une marque de respect non seulement envers les soldats tombés au combat mais également pour les femmes et les hommes qui s'engagent aujourd'hui au sein de la Défense, pour la paix et la sécurité en Belgique et dans le monde", a fait savoir la ministre via sa page Facebook.



Ludivine Dedonder a encore assuré qu'elle accordera une attention particulière au bien-être du personnel, tant en opération qu'une fois de retour en famille "Le métier de militaire est un métier particulier qui comporte des risques. Il est souvent difficile, notamment pour les familles."