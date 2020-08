Paul-Olivier Delannois, le bourgmestre de Tournai, a pris et notifié un arrêté de police afin de faire fermer pour une période de quinze jours à dater de ce vendredi 7 août un magasin de nuit basé au n° 60 de la rue Royale.

Les magasins de nuit doivent fermer à 22 heures, mais le 25 juillet, ce night shop était encore ouvert à 1 h 52.

Du rapport de police, il apparaît que les policiers de la brigade canine avaient constaté que le commerce était encore ouvert et que des personnes se trouvaient toujours à l’intérieur, l’une consommant une bière et l’autre un café. Sur le comptoir, un des policiers avait découvert un ticket de paiement effectué via le terminal bancaire, document indiquant que la transaction avait été réalisée à 0 h 23.

Prévention terminée

Paul-Olivier Delannois n’entend plus transiger par rapport à ce type de faits.

"Averti des faits, j’avais demandé qu’on suive une ligne directrice forte comme je l’avais annoncé. La période de la prévention est terminée", assure ainsi le bourgmestre.

Le magasin de nuit a donc fermé ses portes ce vendredi et pour une durée de quinze jours. Cette période de fermeture temporaire expirera le 21 août.

G.Dx