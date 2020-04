Les portes de la maison de la culture de Tournai sont fermées et le seront jusqu’à la fin de la saison.

"Notre saison culturelle ne peut être maintenue, même si l’activité devrait reprendre doucement d’ici quelques semaines", avance Cathy Stiévenard, du service communication.

En ce qui concerne les représentations et activités annulées pour cette fin de saison, il s’agit de La Musica deuxième ; l’atelier Théâtre d’objet ; The viper’s Rhythm Band ; Reflets d’un banquet ; Le petit-déjeuner ; Sieste acoustique ; création d’un univers et les expositions d’Annie Brasseur et de Francis Deschodt. "Nous sommes en train de travailler, lorsque c’est possible, à des solutions de reprogrammation de certaines d’entre elles. Les ateliers du CEC ainsi que la fête prévue le 30 mai sont également annulés".

Pour le cycle cinéma art et essai, les dispositions suivront celles prises par Imagix. Il n’y a donc aucune programmation prévue pour le moment. "Comme vous le savez, cette situation fragilise surtout les artistes et les compagnies que vous aviez choisi de venir découvrir chez nous. C’est pourquoi, vous pouvez leur apporter votre précieux soutien en décidant de ne pas vous faire rembourser votre billet. Toutefois, les places achetées peuvent aussi être remboursées (par virement bancaire) sur simple demande écrite en y mentionnant un numéro de compte avant le 30 juin 2020 à billetterie@maisonculturetournai.com. Pour les ateliers, nous invitons le public à prendre contact avec notre service accueil/billetterie", ajoute Cathy Stiévenard.

Vous pouvez contacter la maison de la culture par téléphone au 069.25.30.80 du lundi au vendredi, de 9 h à 16 h, et par e-mail à billetterie@maisonculturetournai.com (nous vous rappelons que nos bureaux et notre billetterie restent fermés jusqu’à nouvel ordre). Leur site web www.maisonculturetournai.com et leur page Facebook sont toujours accessibles.