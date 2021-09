Le Conseil d’État vient d’annuler le permis d’urbanisme octroyé en 2017 par la Région wallonne pour l’extension et la rénovation de la Maison du Canal.

Nouveau coup dur pour la Maison du Canal et ixième rebondissement dans la fronde menée par trois riverains face à l’établissement et aux aménagements situés en bordure du canal de l’Espierre, à Leers-Nord… Le Conseil d’État vient de rendre un avis par lequel il annule la décision du fonctionnaire délégué de la Région wallonne du 17 octobre 2017 octroyant à la DGO2-voies hydrauliques-Escaut, un permis d’urbanisme ayant pour objet l’extension et la rénovation de la “ Maison du Canal ”.

Le projet portait sur “la création d’une salle polyvalente de réception, de conférence et d’exposition d’environ 55 m2 visant au développement culturel et touristique du canal et de son patrimoine ; l’extension d’environ 6 m2 de la cuisine de la taverne ; la création d’un espace de rangement de 33 m2 lié aux animations touristiques ponctuelles organisées autour du lieu-dit “la Maison du Canal” ainsi qu’aux activités de la taverne.”