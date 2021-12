Malory Destrain est de retour à Tournai plus tôt que prévu.



Avouons-le volontiers, le coach Jérémy Descarpentries n’a pas son pareil pour nous surprendre car on ne s’attendait pas à celle-là même si elle fait évidemment très plaisir : le retour de Malory Destrain, c’est un peu l’arrivée du petit Jésus dans la crèche avant l’heure ! "Vu tous les forfaits auxquels je dois faire face, si j’ai tous les apaisements lors de la dernière séance, Malo jouera."

Malory, quelle surprise : on ne s’attendait franchement pas à vous revoir ce week-end…

"Pour tout vous dire, moi non plus (NdlR : l’interview a été faite avant le dernier entraînement au cours duquel l’entraîneur dévoile sa sélection). Tout est nickel et, physiquement je suis bien. (...)