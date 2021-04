Manon Bouvry, native de Warchin, est une grande amatrice d'art et plus particulièrement de peinture. Etudiante en dernière année de master à l'Académie des Beaux-Arts de Tournai, elle s'inspire de tout ce qui l'entoure.



"La peinture est essentielle à ma vie. C'est reposant et ressourçant. Je suis réellement dans un autre monde, c'est un retour sur soi. J'ai toujours été attirée par la nature. Je me nourris donc de tout ce que je vois et de tout ce que j'entends lors de balades. Lorsque je me promène, je prends des photos et je m'en inspire dans mes peintures ou alors, je peins seulement les souvenirs qu'il me reste de mes sorties", déclare Manon.