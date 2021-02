Marie-Christine Marghem au ministre Gilkinet sur la fermeture des guichets en gare : "Pourquoi la SCNB a-t-elle décidé de se détourner de son service au public ?" Tournai-Ath-Mouscron M. Del. La députée fédérale est longuement revenue sur la fermeture des guichets de gare, qui va notamment concerner quatre gares de Wallonie picarde, et a demandé au ministre Gilkinet de rendre des comptes. © BELGA

Si elle prend plus souvent la parole dans les matières qu'elle travaille habituellement, comme la justice, l'énergie et les finances, Marie-Christine Marghem (MR) n'a pas pu cacher son vif étonnement lorsqu'elle a appris que la SNCB entendait fermer les guichets de plusieurs gares dont quatre de Wallonie picarde, soit des gares de Lessines, Leuze, Péruwelz et Silly. Elle est donc intervenue à ce sujet en Commission de la Mobilité.



"Ce sont des gares que je connais bien, explique la députée fédérale. Trois d'entre elles ont été rénovées. Elles ont chacune un parking intéressant qui permet à des tas de navetteurs, qui sont des travailleurs rejoignant Bruxelles, d'effectuer correctement leurs déplacements chaque jour, le matin et le soir. Il y a aussi pas mal de connexions avec les bus à ces endroits-là. Ces gares sont donc très vivantes et, la plupart du temps, assez neuves, rénovées pour certaines. L'une d'elles est tout à fait neuve et celle de Péruwelz, qui allait subir une rénovation en profondeur, va ainsi se replonger dans la difficulté à cause de cette décision."



Marie-Christine Marghem n'a pas manqué de faire part de son étonnement au ministre fédéral de la Mobilité Georges Gilkinet. "Dans votre programme électoral, depuis de nombreuses années, vous défendez l'usage de la mobilité douce et de l'utilisation du service public qui, faut-il le rappeler, se manifeste aujourd'hui comme étant un service qui se détourne du public. C'est donc une petite catastrophe, non seulement idéologique, mais surtout pour tous les lieux de vie que constituent ces gares, pour les navetteurs qui les utilisent tous les jours, pour ceux qui en attendent mieux, qui en attendent un meilleur service de la part de l'État et de la SNCB et qui ne vont évidemment plus pouvoir espérer l'obtenir."



Pourquoi et comment en est-on arrivé là ? C'est la question qui a été posée au ministre. "Pourquoi la SCNB a-t-elle décidé de se détourner de son service au public et selon quels critères ?" La question de la fracture numérique se pose également dans ce dossier. "Comment les personnes âgées, les personnes handicapées, les plus fragiles, peuvent-elles commander un billet à l'avance ? Pourrait-on envisager qu'elles puissent acheter leur billet dans le train sans supplément ?"



Le ministre a ainsi notamment assuré que l'autorité de tutelle de la SNCB ne peut pas lui imposer des missions de service public sans l'établissement d'un nouveau contrat de gestion. "Elle peut dialoguer avec la SNCB pour améliorer les services proposés aux voyageurs au maximum dans le cadre du contrat de gestion existant et des dotations octroyées."



Georges Gilkinet a encore assuré que la décision a été prise par la SNCB au regard des tendances numériques des passagers pour l'achat de leurs billets. De plus, il assure encore qu'il n'y aura pas de licenciement. "Ces guichetiers arrivent pour la plupart à l'âge de la pension selon la SNCB. Il existe une volonté d'investir dans l'offre de transport, de nouveaux équipements ferroviaires et l'accessibilité des gares et des quais."



En outre, après plusieurs concertations, la SNCB s'engage à mettre en œuvre, avec les autorités communales concernées, des conventions de partenariat en vue de maintenir une présence vivante dans les gares où une fermeture de guichet est prévue en désignant en son sein une personne de contact dédicacée par gare et en entamant un dialogue actif avec chaque autorité communale concernée. "La SNCB s'engage encore à prendre sur l'ensemble du réseau belge des mesures complémentaires afin de lutter contre la fracture numérique et de faciliter l'accès de tous les publics au train." Des partenariats avec bpost et d'autres services publics sont notamment évoqués.



Des réponses qui n'ont évidemment pas satisfait Marie-Christine Marghem. "Nous constatons que des décisions ont été prises dans une sorte de contact fonctionnel informel entre la SNCB et le ministre depuis longtemps, que ces décisions ne sont pas assumées par le ministre qui en revêt aujourd'hui la fonction et qu'elles sont irréversibles, en telle manière que les 44 guichets se trouvant dans ces 44 gares seront supprimés."



La députée fédérale espère pouvoir revenir devant le parlement d'ici quelques semaines pour voir, notamment comment se portera la concertation avec les bourgmestres touchés par ces fermetures et quelles seront les mesures spécifiques prises dans les différentes communes. "Avec toujours un regard sur le nombre de voyageurs qui fréquentent ces points de gare afin de voir si les mesures ont un effet permettant de stabiliser ce nombre ou si, au contraire, si elles ne parviennent pas à le stabiliser, nous devrons prendre des mesures complémentaires."